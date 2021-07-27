22 #وظيفة شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول ضمان جودة الإنفاذ.

– مسؤول التهرب الضريبي والعقوبات.

– مسؤول المراجعات وضمان الجودة الاستئنافات.

– مسؤول إدارة الدعاوى.

– مسؤول لجان هيئة الدراسات القانونية.

– مسؤول دراسات لجان استئناف ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

– مهندس حاسب آلي.

– مسؤول دراسات الزكاة وضريبة الدخل.

– مسؤول التنفيذ.

– مسؤول التحقيقات.

– مسؤول الشؤون القانونية.

– مسؤول تجربة الزبون.

– مسؤول المعاهدات الضريبية.

– مسؤول صياغة القرارات ودعمها.

– مسؤول السياسة والتشريع.

– مسؤول استشارات الزكاة وقانون الضرائب.

– مسؤول الدعاوى.

– مسؤول لجان استئناف الدراسات القانونية.

– مسؤول المراجعة والاستئناف.

– مسؤول ضريبة القيمة المضافة والزكاة والضريبة الانتقائية.

– مسؤول دعم العملاء.

– مسؤول سكرتارية اللجان.

التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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