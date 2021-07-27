ونشرت الخارجية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك يبين تفاصيل الوظائف لدى البنك الإسلامي للتنمية، وجاءت كما يلي:

شكرا لقرائتكم الخارجية تعلن عن توفر 12 وظيفة لدى البنك الإسلامي للتنمية ISDB ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد يوسف

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