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شكرا لقرائتكم الخارجية تعلن عن توفر 12 وظيفة لدى البنك الإسلامي للتنمية ISDB ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27
الخارجية تعلن عن توفر 12 وظيفة لدى البنك الإسلامي للتنمية ISDB
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الخارجية عن توفر 12وظيفة لدى البنك الإسلامي للتنمية ISDB.
ونشرت الخارجية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك يبين تفاصيل الوظائف لدى البنك الإسلامي للتنمية، وجاءت كما يلي:
وظائف البنك الإسلامي للتنمية:
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