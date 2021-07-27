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الخارجية تعلن عن توفر 12 وظيفة لدى البنك الإسلامي للتنمية ISDB

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شكرا لقرائتكم الخارجية تعلن عن توفر 12 وظيفة لدى البنك الإسلامي للتنمية ISDB ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

الخارجية تعلن عن توفر 12 وظيفة لدى البنك الإسلامي للتنمية ISDB

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر 12وظيفة لدى البنك الإسلامي للتنمية ISDB.

ونشرت الخارجية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك يبين تفاصيل الوظائف لدى البنك الإسلامي للتنمية، وجاءت كما يلي:

وظائف البنك الإسلامي للتنمية: 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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