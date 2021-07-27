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#وظائف فنية لدى شركة أدوية الحكمة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

#وظائف فنية لدى شركة أدوية الحكمة

للعمل بفروع الشركة بالمملكة في الرياض

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أدوية الحكمة الدولية “hikmapharma”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، على مسمى “فني تكييف الهواء”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة أدوية الحكمة:

وأبرزت شركة أدوية الحكمة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصص التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة أدوية الحكمة:

وأوضحت شركة أدوية الحكمة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 سبتمبر 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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