وظائف شاغرة للسائقين في شركة أسمنت ينبع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أسمنت ينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (8) وظائف شاغرة للرجال، على مسمى “سائق”؛ وذلك للعمل بمقر مصنع الشركة في محافظة ينبع.

شروط وظائف شركة أسمنت ينبع:

وبيّنت شركة أسمنت ينبع، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة أسمنت ينبع:

وأوضحت شركة أسمنت ينبع، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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