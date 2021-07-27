وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “موظف مركز الاتصال وخدمة العملاء”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة بوبا العربية:

وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



شارك الخبر