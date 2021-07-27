وظائف هندسية شاغرة لدى شركة نوماك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، على مسمى “مهندس مشتريات”؛ وذلك للعمل بمحطات تحلية المياه في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة نوماك:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، إدارة المواد، الخدمات اللوجستية والتوزيع)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة نوماك:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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