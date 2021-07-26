وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة معادن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، ومصانع أخرى.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التخطيط ومراقبة التكاليف: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو المالية).

– مهندس التميز التشغيلي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– جيولوجي رئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (جيولوجيا التعدين، أو الجيولوجيا).

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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