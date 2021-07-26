وظائف شاغرة للجنسين في مراكز عبور بالأحساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وبيّنت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– تربية خاصة.

– تمريض.

– علم اجتماع.

– علم نفس.

– علاج وظيفي.

– نطق وتخاطب.

– علاج طبيعي.

– سائق.

التقديم على وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 26 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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