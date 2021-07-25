وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى دور للضيافة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة دور للضيافة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة دور للضيافة:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير التصميم الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم الداخلي، أو العمارة).

– مساح كميات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو المسح الكمي).

– مدير المشتريات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة دور للضيافة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر