وظائف شاغرة للجنسين في التعاونية للتأمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأبرزت شركة التعاونية للتأمين، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول الأداء والمكافآت: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– تنفيذي الرواتب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

التقديم على وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأوضحت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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