وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع نيوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول الزراعة والثروة الحيوانية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الزراعة، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– محلل أول/ تحليلات البيانات والحوكمة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو تقنية المعلومات)، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي الوقود البحري الأخضر: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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