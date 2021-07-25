آسوس تطلق الكروم بوك Flip CX5400 الجديد

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

أعلنت شركة آسوس التايوانية عن إطلاق جهاز الكروم بوك Flip CX5400 الجديد، الذي يضم تجهيزات متطورة.



وأوضحت الشركة التايوانية أن جهازها الجديد يعتمد على معالجات إنتل ويشتمل على موضع لتخزين قلم إدخال البيانات.

وعلى الرغم من أن أجهزة كروم بوك مصممة في الأساس للقيام بالمهام البسيطة وتعتمد على نظام التشغيل كروم أو إس، إلا أن شركة آسوس قامت بتزويد جهازها Flip CX5400 الجديد بمعالج إنتل Core i7-1160G7 فائق الأداء، والذي يعمل بسرعة 4.4 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت وذاكرة داخلية M.2 NVMe-SSD سعة 512 جيجابايت.

ويشتمل جهاز آسوس الجديد على العديد من المنافذ لتوصيل الأجهزة الخارجية، حيث يتضمن اثنين من منافذ Thunderbolt 4 المزودة بوظيفة Power Delivery لتزويد الأجهزة المتصلة بها بالطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى منفذ USB 3.2 من الجيل الأول وقارئ بطاقات الذاكرة microSD الخارجية ولوحة مفاتيح مزودة بإضاءة خلفية وسماعات من هارمان كاردون.

وتروج الشركة التايوانية لجهاز الكروم بوك الجديد من خلال الشاشة قياس 14 بوصة بدقة الوضوح 1920 x 1080 بيكسل، وتبلغ درجة السطوع 300 قنديلة/م2، ويمكن للمستخدم استعمال الشاشة عن طريق الأصابع أو بواسطة قلم إدخال البيانات USI، ويمكن استعمال جهاز الكروم بوك الجديد باعتباره لاب توب تقليدي أو كحاسوب لوحي من خلال طي لوحة المفاتيح خلف الشاشة.

وتمتد فترة تشغيل البطارية بجهاز الكروم بوك الجديد حتى 10 ساعات، ويأتي في جسم مصنوع من الألومنيوم بوزن 1.4 كجم، ويلبي متطلبات المواصفة MIL-STD 810H، وتبلغ تكلفة جهاز آسوس Flip CX5400 الجديد 1050 دولارا أمريكيا.