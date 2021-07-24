محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

كشفت أبل عن مجموعة حديثة من الإيموجي لنظام تشغيل ios ستطرح خلال العام الجاري.



ونشرت صحيفة "ذا صن"، البربطانية اليوم الخميس، أول لقطات لتلك المجموعة المتوقع طرحها قبل نهاية العام.

وقالت، ولا تزال هذه الرموز التعبيرية الجديدة في انتظار الموافقة.

وفي حال تم منحها الضوء الأخضر للظهور، تصبح قائمة رموز الإيموجي الجديدة ضمن إصدار Emoji 14.0.

وتضم مجموعة الإيموجي الجديدة وجه تحية، وجه يذوب، وجه يمسك الدموع.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تمت الموافقة عليها فسيكون هناك 15 رمزًا تعبيريًا جديدًا لمجموعة المصافحة والبطارية المنخفضة وغيرها.