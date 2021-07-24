هاتف صيني جديد بشاشة تقاوم الاستخدامات الشاقة

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

أطلقت شركة أوميديجي هاتفها الذكي Bison Pro الجديد للاستخدامات الشاقة، وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يمتاز بأبعاد مدمجة ومقاومة الظروف البيئة القاسية، حيث إنه يزخر بزجاج حماية الشاشة Corning Gorilla Glass 3، بالإضافة إلى الغلاف المطاطي لتحمل الصدمات والسقوط على الأرض ومقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IP68 أو IP68K مع تلبية اشتراطات المواصفة MIL-STD810G.



وينبض بداخل الهاتف معالج ميديا تيك Helio G80 ثماني النوى مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 أو 8 غيغابايت حسب الموديل، وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها من خلال استعمال بطاقة الذاكرة الخارجية.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها الذكي الجديد من خلال شاشة قياس 6.3 بوصة وتعمل بدقة وضوح 2340×1080 بيكسل وتبلغ نسبة الشاشة إلى جسم الجهاز 92.7%، ويشتمل جهاز أوميديجي الجديد على بطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات.

وقد قامت الشركة الصينية بتركيب ثلاث كاميرات بهاتفها الذكي الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة، ويعمل المستشعر الرئيسي من شركة سوني بدقة 48 ميغابيكسل والكاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 16 ميغابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 5 ميغابيكسل.

ويدعم الهاتف الذكي أوميديجي Bison Pro الجديد تقنية اتصالات المجال القريب NFC وشبكة الواي فاي WiFi 802.11 a/b/g/n/ac وتقنية البلوتوث 4.2 وتقنية LTE ويعمل ببطاقتي SIM، ولا يتعدى وزن الهاتف 265 غرام.