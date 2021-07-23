وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول القوى العاملة والبرامج.

– مسؤول التهرب الضريبي والعقوبات.

– مسؤول المشاركة والثقافة.

– مسؤول تخطيط رأس المال البشري والتطوير التنظيمي.

– مسؤول المشاريع الخاصة.

– مسؤول مركز رعاية الموظفين.

– مسؤول التقارير الاقتصادية.

التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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