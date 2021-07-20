وظائف إدارية شاغرة لدى مشروع القدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في جنوب غرب مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة القدية للاستثمار:

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير إدارة إشراك أصحاب المصلحة.

– مساعد دعم تقنية المعلومات.

– مساعد أول المشتريات.

– مساعد مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة والأمن.

– مساعد مدير المشتريات.

التقديم على وظائف شركة القدية للاستثمار:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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