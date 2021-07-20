وظائف بحثية شاغرة في جامعة الملك عبدالله

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف بحثية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية:

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مختبر التصنيع النانوي.

– عالم المعلوماتية الحيوية.

– عالم الحفر بالبلازما.

– عالم المجهر الإلكتروني/ معمل التصوير والتوصيف.

طريقة التقديم على وظائف جامعة كاوست:

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يوليو 2021م، مبينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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