22 #وظيفة شاغرة بفروع مجموعة المجدوعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من المنطقة الشرقية، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات المجدوعي القابضة:

وأبرزت مجموعة المجدوعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل رافعة شوكية (عدد 10 وظائف/ الشرقية).

– تنفيذي أول المبيعات (عدد وظيفتين/ الدمام، والرياض).

– مشغل معدات ثقيلة (عدد 10 وظائف/ الشرقية).

التقديم على وظائف مجموعة المجدوعي القابضة:

وأوضحت مجموعة المجدوعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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