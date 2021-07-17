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#وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة معادن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

#وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة معادن

لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، ومصانع أخرى.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تفتيش: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مشغل معدات مصنع: شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.

– مشرف منجم: شهادة البكالوريوس في تخصص التعدين أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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