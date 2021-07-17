وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى أسمنت ينبع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أسمنت ينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والهندسية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مصنع الشركة في محافظة ينبع.

تفاصيل وظائف شركة أسمنت ينبع:

وبيّنت شركة أسمنت ينبع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني صيانة الأجهزة (عدد 5 وظائف).

– مشغل مصنع التعبئة (عدد 3 وظائف).

– كيميائي مختبر (عدد 3 وظائف).

– مسؤول الآلات/ مفتش (عدد وظيفتين).

– مشغل غرفة التحكم المركزية (عدد وظيفتين).

– فني كهربائي.

– فني ميكانيكي تكييف.

– مسؤول الآلات/ التشحيم.

– جامع العينات.

التقديم على وظائف شركة أسمنت ينبع:

وأوضحت شركة أسمنت ينبع، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



شارك الخبر