وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة إريكسون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة إريكسون:

وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس حسابات تقديم الخدمة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مسؤول إدارة الطلبات والتسليم: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس حلول/ مبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تقنية المعلومات، الاتصالات، علوم الكمبيوتر)، ويفضل شهادة الماجستير.

طريقة التقديم على وظائف شركة Ericsson:

وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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