وظائف هندسية شاغرة لدى طيران أديل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مهندس أداء الطائرات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة طيران أديل:

وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف متاحة للجنسين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الطيران، أو التخصصات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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