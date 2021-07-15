وظائف شاغرة في شركة جنى للخدمات البحرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنى للخدمات البحرية، إحدى شركات مجموعة راشد الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، ورأس تنورة.

تفاصيل وظائف شركة جنى للخدمات البحرية:

وأبرزت شركة جنى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس التخطيط ومراقبة التكاليف.

– مهندس مشتريات.

– مسؤول السلامة.

– مهندس رئيسي/ الأجهزة.

– مهندس رئيسي/ كهرباء.

– مهندس رئيسي (مدني، إنشائي).

– مهندس رئيسي/ الأنابيب.

التقديم على وظائف شركة جنى للخدمات البحرية:

وأوضحت شركة جنى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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