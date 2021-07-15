وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “طبيب مقيم الطب الباطني”؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الدمام.

شروط وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام:

وبيّنت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يوليو 2021م.

وأفادت إدارة المستشفى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



شارك الخبر