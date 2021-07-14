وظائف شاغرة للجنسين في منظمة الأمم المتحدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (4) وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في كل من نيويورك، وإنتيبي (أوغندا).

تفاصيل وظائف الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة:

وبيّنت وزارة الخارجية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول موارد بشرية (عدد وظيفتين).

– مسؤول إداري.

– رئيس المشاركة النوعية.

طريقة التقديم على وظائف منظمة الأمم المتحدة:

وأوضحت وزارة الخارجية، أنَّ على الراغبين والراغبات بالتقديم تزويد الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية نسخة من التقديم على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أغسطس 2021م.



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