وظائف شاغرة للجنسين في الجامعة الإلكترونية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت عمادة الموارد البشرية في الجامعة السعودية الإلكترونية، عن توفّر فرص وظيفية شاغرة على نظام العقود السنوية لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من السعوديين، على مسميات: (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر)، لحمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مختلف كليات وفروع الجامعة.

شروط وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية:

وبيّنت العمادة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم متفرغًا بشكل تام للوظيفة (دوام كامل).

– أن يكون حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة.

– أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من خارج المملكة).

– أن يكون نمط التعليم في الشهادة (انتظامًا أو مدمجًا) في جميع المراحل الدراسية.

– ألا يقل معدل المتقدم على وظيفة عضو هيئة تدريس (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) عن جيد في مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

– ألا يقل معدل المتقدم لوظيفة (محاضر) عن جيد في مرحلة البكالوريوس، وجيد جدًّا في مرحلة الماجستير.

– أن يكون تخصص المتقدم للوظيفة في الماجستير والدكتوراه امتدادًا لتخصصه في البكالوريوس، ويستثنى من شرط امتداد التخصص وظائف كلية العلوم الصحية.

– يشترط للمتقدم على الوظيفة إتقان اللغة الإنجليزية.

– أن يكون المتقدم لقسم العلوم الإنسانية (لغة عربية) حاصلًا على المؤهل في النحو والصرف.

– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبارات التي تجريها الجامعة.

– لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.

التقديم على وظائف الجامعة الإلكترونية:

وأوضحت العمادة، أنّ التقديم مُتاحٌ إلكترونيًّا عبر الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021م؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 25 يوليو 2021م.



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