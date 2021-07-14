وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت شركة البحر الأحمر، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إنشاءات أول.

– مدير مشروع.

– أخصائي أول واجهة الأصول.

– مدير مشروع أول.

– أخصائي أول الصحة والسلامة.

– مدير تنفيذي/ أمن المناطق الاقتصادية الخاصة.

– مدير تنفيذي/ النقل بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

– مدير تنفيذي/ إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة.

– مشرف الأغذية والمشروبات.

– مدير التكلفة.

– مساعد مدير التكلفة.

– أخصائي أول التوصيل الرقمي.

– مدير تكلفة أول.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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