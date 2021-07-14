18 #وظيفة شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب مقيم جراحة السمنة.

– طبيب مقيم جراحة المسالك البولية.

– طبيب مقيم طب وجراحة العيون.

– طبيب مقيم جراحة الأعصاب.

– طبيب مقيم الأمراض الجلدية.

– طبيب مقيم جراحة الأطفال.

– طبيب مقيم جراحة العظام.

– طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة.

– طبيب مقيم أعصاب.

– طبيب طوارئ أطفال.

– طبيب مقيم عناية مركزة أطفال.

– طبيب مقيم أمراض معدية.

– طبيب مقيم الطب الباطني.

– طبيب مقيم جراحة تجميلية.

– طبيب مقيم أمراض النساء والتوليد.

– طبيب مقيم طب طوارئ بالغين.

– طبيب مقيم عناية مركزة.

– طبيب مقيم عناية مركزة لحديثي الولادة.

التقديم على وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 21 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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