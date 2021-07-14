وظائف إدارية شاغرة في تطوير التعليم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل بيانات.

– مدير مشروع أول.

– مدير استشارات المشاريع.

– مساعد محلل.

– مشرف الاستشارات.

– مدير مشروع.

– أخصائي قانوني.

التقديم على وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يوليو 2021.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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