وظائف إدارية شاغرة في شركة أرامكس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس:

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص آخر ذي الصلة.

– مدير تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو التخصصات ذات الصلة.

– تنفيذي تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص آخر ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة أرامكس:

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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