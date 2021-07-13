18 #وظيفة هندسية شاغرة بأمانة المدينة المنورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (18) وظيفة هندسية شاغرة للجنسين، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الهندسية)، على المراتب الثامنة والسابعة، وترغب بشغلها بنظام التعاقد لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الأمانة.

تفاصيل وظائف أمانة منطقة المدينة المنورة:

وبيّنت الأمانة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس معماري (للرجال).

– مهندس تخطيط (للرجال).

– مهندس تخطيط مساعد (عدد وظيفتين/ للرجال).

– مهندس معماري مساعد (عدد 6 وظائف/ للرجال).

– مهندس تخطيط مساعد (عدد وظيفتين/ للنساء).

– مهندس معماري مساعد (عدد 6 وظائف/ للنساء).

طريقة التقديم على وظائف أمانة المدينة المنورة:

وأوضحت الأمانة، أنّ التقديم مُتاحٌ من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 8 ذي الحجة 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 20 ذي الحجة 1442هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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