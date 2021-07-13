وظائف شاغرة لدى شركة السعودية للتموين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدة مدن.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وبيّنت شركة السعودية للتموين، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني ميكانيكي.

– فني تبريد.

– فني مدني/ صيانة.

– مشغل معدات التحميل.

– طباخ عالمي.

– فني سيارات.

– طباخ عربي.

– مقدم خدمة.

– طباخ أطباق هندية.

التقديم على وظائف شركة السعودية للتموين:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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