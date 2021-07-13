وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مراكز عبور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمدرسة عالمية وشركة قابضة في مدينة الرياض، وبمركز عبور في محافظة المجمعة.

تفاصيل وظائف مراكز عبور للرعاية:

وبيّنت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسقة مناهج (الرياض).

– موظف دعم فني (الرياض).

– مديرة فرع (المجمعة).

التقديم على وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظيفة منسقة مناهج، اضغط (هنا)

للتقديم على وظيفة دعم فني، اضغط (هنا)

للتقديم على وظيفة مديرة فرع، اضغط (هنا)



شارك الخبر