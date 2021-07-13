وظائف إدارية شاغرة للجنسين بشركة المراعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير الإنتاج: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق.

– مشرف اتصال الصحة والسلامة والأمن: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– رئيس إدارة المخاطر المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المخاطر)، أو التخصصات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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