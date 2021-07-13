وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك فيصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وتعليمية شاغرة للجنسين على نظام العقود المؤقتة، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك لعمل بمعهد البحوث والاستشارات وعمادة السنة التحضرية.

تفاصيل وظائف جامعة الملك فيصل:

وأبرزت العمادة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع (للرجال).

– مصمم جرافكس (للجنسين).

– مهندس زراعي (للرجال).

– فني زراعي (للرجال).

– مساعد إداري (للجنسين).

– محاسب (للجنسين).

– مراسل (للرجال).

– مدرس لغة إنجليزية (للجنسين).

شروط وظائف جامعة الملك فيصل:

وبيّنت العمادة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على المؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها.

– ألا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل:

وأوضحت العمادة، أنّ التقديم مُتاحٌ إلكترونياً عبر الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 3 ذو الحجة 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 7 ذو الحجة 1442هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن التخصصات والمؤهلات والمستندات المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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