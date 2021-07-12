وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الرقابة المالية: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– رئيس الخزانة والمخاطر التشغيلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المخاطر، المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص مشابه.

– مدقق رئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الإدارة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أغسطس 2021م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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