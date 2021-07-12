وظائف إدارية وفنية شاغرة في مجموعة الراشد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة “شركة الأعمال المدنية المحدودة” في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب (للجنسين/ عدد وظيفتين).

– مساح (للرجال/ عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 12 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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