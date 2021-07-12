وظائف فنية شاغرة لدى الخطوط السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية شاغرة للجنسين، على مسمى “فني صيانة طائرات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وبيّنت شركة الخطوط السعودية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين وغير السعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وأوضحت شركة الخطوط السعودية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 12 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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