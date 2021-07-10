وظائف شاغرة بفروع متاجر بنده في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من رابغ، وينبع، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وبيّنت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف خدمة خضار/ بنده (رابغ).

– مساعد خباز/ هايبر بنده الدانة مول (عدد وظيفتين/ ينبع).

– فني صيانة/ مركزي (الرياض).

– سائق (الرياض).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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