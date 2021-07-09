وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للبوليمرات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للبوليمرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف الشركة السعودية للبوليمرات:

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة الكيميائية، الهندسة الكهربائية، الإدارة الهندسية، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية).

– مدير التطوير المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

– مستشار الاتصال المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة.

التقديم على وظائف الشركة السعودية للبوليمرات:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر