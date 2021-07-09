وظائف شاغرة للجنسين في مشروع القدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة القدية للاستثمار:

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير الصحة والسلامة والبيئة.

– مدير تطوير تصميم الحلبة.

– مساعد مدير تطوير التصميم المعماري.

– أخصائي أول عمليات الخدمات.

– أخصائي إشراك أصحاب المصلحة.

– مدير تطوير تصميم حافة العالم.

– مساعد مدير تطوير التصميم المعماري للسكك الحديدية.

– مساعد أول تطوير تنفيذ التصاميم الهندسية.

التقديم على وظائف شركة القدية للاستثمار:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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