وظائف شاغرة للجنسين في جامعة جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة جازان، عبر موقعها الإلكتروني، عن رغبتها في التعاون (للشطرين) في عدد من التخصصات الطبية والهندسية والعلمية والنظرية في مدينة جازان والمحافظات التابعة لها، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وذلك وفقًا لنظام التعاون مع الكفاءات السعودية من غير منسوبي الجامعة (العمل بالساعة).

شروط وظائف جامعة جازان:

وبيّنت جامعة جازان أنَّ الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون متخرجًا من جامعة سعودية، وفي حالة التخرج من جامعة غير سعودية فيجب أن تكون الشهادة معادلة لدى وزارة التعليم.

– لا يقل التقدير عن جيد جدًّا في أي درجة علمية حصل عليها.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– اجتياز معايير المفاضلة الأكاديمية للأقسام والكليات.

– استيفاء أي متطلبات أخرى يراها القسم الأكاديمي والكلية.

– القدرة على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية.

– يشترط عدم الارتباط بوظيفة أخرى ويستثنى من ذلك بعض التخصصات الصحية وحاملي درجة الدكتوراه في التخصصات الأخرى شريطة موافقه جهة العمل.

– ألا يكون المتقدم قد أخل بأي من واجبات الوظيفة التي يعمل بها أو قيد المساءلة أو صدر بحقه قرار تأديبي مخل بالآداب وبشرف المهنة.

– التعاقد سيكون فصليًّا ولا يعتبر التعاقد توظيفًا أو وعدًا بالتوظيف.

– لا يحق للمتعاون أو المتعاونة مطالبة جامعة جازان أو أي من فروعها بالتوظيف جراء الاستفادة من خدمات التعاون.

– يجب أن تكون الوثائق والمستندات المطلوبة بصيغة PDF.

– سيتم إلغاء واستبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط أو اختلاف المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني.

– على المتقدم الاطلاع على قائمة التخصصات المطلوبة وتحديد القسم والتخصص المتوافق مع المؤهلات التي يحمله.

المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب:

– صورة من المؤهلات العلمية.

– صورة الهوية الشخصية.

– السيرة الذاتية.

– شهادات الخبرة إن وجدت.

– موافقة جهة العمل (إن وجدت).

– صورة من معادلات الشهادات من وزارة التعليم في حالة الحصول على المؤهل خارج المملكة.

– صورة من تصنيف هيئة التخصصات الصحية لحملة الزمالات والبوردات وشهادات الاختصاص (الطبية).

طريقة التقديم على وظائف جامعة جازان:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 1 ذي الحجة 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 ذي الحجة 1442هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن التخصصات المطلوبة وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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