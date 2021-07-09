وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة معادن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في محافظة رأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق إدارة الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

– فني ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا، أو أي مجال ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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