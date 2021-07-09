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شكرا لقرائتكم وزارة الدفاع تعلن طرح 46 وظيفة على بند التشغيل والصيانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزارة الدفاع تعلن طرح 46 وظيفة على بند التشغيل والصيانة
عن طريق المسابقة الوظيفية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في (إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بشرورة للقوات البرية الملكية السعودية)، عن طرح 46 وظيفة متنوعة (هندسية وفنية/ حرفية وعمالية) بنظام التعاقد على بند التشغيل والصيانة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية.
المستندات المطلوبة:
وأوضحت الإدارة أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية، وصورة من الهوية الوطنية، والمؤهلات العلمية، والخبرات، ومشهد التأمينات إن وجدت، على البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة ([email protected])، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.
شروط التقديم:
وأضافت وزارة الدفاع أنه يمكن الاطلاع على الوظائف وشروط وإجراءات التقديم من خلال الرابط التالي (https://mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/160.aspx).
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