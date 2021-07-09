وزارة الدفاع تعلن طرح 46 وظيفة على بند التشغيل والصيانة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في (إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بشرورة للقوات البرية الملكية السعودية )، عن طرح 46 وظيفة متنوعة (هندسية وفنية/ حرفية وعمالية) بنظام التعاقد على بند التشغيل والصيانة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأوضحت الإدارة أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية، وصورة من الهوية الوطنية، والمؤهلات العلمية، والخبرات، ومشهد التأمينات إن وجدت، على البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة ([email protected])، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.

شروط التقديم: