وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة التصنيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مشتريات المشاريع (الجبيل).

– أخصائي الصحة والسلامة والبيئة (الرياض).

– مستشار قانوني عام (الرياض).

– أخصائي أول الأنابيب (الجبيل).

– رئيس قسم الأنابيب (الجبيل).

– فني التطبيقات والتجهيزات التقنية (الجبيل).

– مشرف الصيانة (الرياض).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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