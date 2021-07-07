وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة الاتصالات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار تطوير البرمجيات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات، هندسة الاتصالات).

– أخصائي التطوير المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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