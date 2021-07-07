وظائف إدارية شاغرة لدى التعاونية للتأمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأبرزت شركة التعاونية للتأمين، أن الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– مساعد إداري (الرياض).

– أخصائي التسويات (الرياض).

– محاسب (جدة).

طريقة التقديم على وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأوضحت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021م.

وأشارت شركة التعاونية إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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