وظائف شاغرة في شركة الأنظمة الميكانيكية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب.

– أخصائي سلسة التوريد.

– أخصائي قانوني.

– مساعد إداري.

– مدير أداء الشركات.

– فني إنذار الحريق.

– أخصائي عقود.

– فني شبكات.

التقديم على وظائف الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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