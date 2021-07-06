وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت شركة البحر الأحمر، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الإنشاءات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة البناء، هندسة البناء).

– مدير تجاري أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، مسح الكميات، إدارة الأعمال، المالية).

– مدير الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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