وظائف إدارية شاغرة في شركة الكهرباء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكهرباء السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الكهرباء:

ولفتت الشركة إلى أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل مالي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص المالية.

– محلل مالي أول: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية.

التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

وأوضحت شركة الكهرباء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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